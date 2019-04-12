Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

07:11

Disney приостановит создание новых "Звездных войн"

культура кино

07:11

Поделиться в социальных сетях:

Фото: BarcroftMedia/TASS/Amer Ghazzal

Генеральный директор Walt Disney Роберт Айгер заявил, что франшиза «Звездных войн» уйдет на перерыв.

По его словам, это произойдет после релиза IX эпизода в декабре. Компания намерена уделить больше внимания телевизионным проектам.

"Будут и другие фильмы по "Звездным войнам", но после небольшого перерыва", – сказал глава Disney.

По данным Bloomberg, решение о приостановке принято на фоне неудачи предыдущей ленты, которая спровоцировала падение продаж тематических игрушек.

IX эпизод фантастической эпопеи будет называться The Rise Of Skywalker и выйдет на экраны в католическое Рождество.

Он станет третьим фильмом трилогии, над которым работает Walt Disney. Первый – "Пробуждение силы" (2015), второй – "Последние джедаи" (2017).

12 апреля Disney выложила на YouTube-канале "Звездных войн" первый тизер девятого эпизода.

В девятом эпизоде сыграли Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега, Оскар Айзек и Марк Хэмилл. Режиссером выступил Джей Джей Абрамс.

Поклонники "Звездных войн" увидели тизер "девятого эпизода"

Читайте также

культура кино

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика