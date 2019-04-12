Disney приостановит создание новых "Звездных войн"

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Генеральный директор Walt Disney Роберт Айгер заявил, что франшиза «Звездных войн» уйдет на перерыв.

По его словам, это произойдет после релиза IX эпизода в декабре. Компания намерена уделить больше внимания телевизионным проектам.

"Будут и другие фильмы по "Звездным войнам", но после небольшого перерыва", – сказал глава Disney.

По данным Bloomberg, решение о приостановке принято на фоне неудачи предыдущей ленты, которая спровоцировала падение продаж тематических игрушек.

IX эпизод фантастической эпопеи будет называться The Rise Of Skywalker и выйдет на экраны в католическое Рождество.

Он станет третьим фильмом трилогии, над которым работает Walt Disney. Первый – "Пробуждение силы" (2015), второй – "Последние джедаи" (2017).

12 апреля Disney выложила на YouTube-канале "Звездных войн" первый тизер девятого эпизода.

В девятом эпизоде сыграли Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега, Оскар Айзек и Марк Хэмилл. Режиссером выступил Джей Джей Абрамс.