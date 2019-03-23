"Чужой", "Звездные войны" и "Френдс": кафе по мотивам любимых фильмов

Составили список лучших ресторанов и кафе по всему миру, посвященных популярным фильмам и сериалам, в меню которых – сливочное пиво, пирожные из "Гранд-отеля "Будапешт" или голубое молоко бант.

Сериал "Друзья" – сеть кафе "Френдс", Москва

У "Френдс" два кафе и оба по мотивам сериала. В Central Perk интерьеры – практически копия тех, что были в культовом сериале лихих 90-х: такой же оранжевый диван (только несъеденный временем), кислотно-желтые стены и деревянный журнальный столик. Атмосфера очень "френдли", как и должно быть. Второе кафе – "В гостях у Моники" – тут весь антураж дублирует кухню одной из главных героинь сериала: милый голубой гарнитур, телевизор, где крутят все серии Friends подряд, и кирпичные стены. В общем, частичное погружение в атмосферу сериала точно обеспечено. В меню – блюда с говорящими названиями: "Утешительные блинчики Чендлера для подружек Джо" (200 рублей), гранола "Первый брак Росса" (200 рублей) и сырники "Профессия Чендлера" (220 рублей).

"Кавказская пленница", Москва

Фото: ресторан "Кавказская пленница"

Ресторан открыт Аркадием Новиковым еще в конце 90-х. Атмосферу создают винные бочки и грубая деревянная мебель, а о связи с кинохитом Гайдая напоминают фигуры главных героев, расставленные по залу. У кухни – отчетливо грузинский акцент. В меню – шашлыки (550 рублей), хинкали (150 за штуку), долма (600 рублей), цыпленок тапака (700 рублей), хачапури (от 250 до 940 рублей). Но есть и чисто советские и ностальгические блюда: "Оливье" (270 рублей), помидоры с сырным салатом (500 рублей) и пирожное картошка (100 рублей). В общем, ретро-дух во всем, кроме сервиса, на него советские традиции, к счастью, не распространяются.

"Гранд-отель Будапешт" – Bar Luce, Милан

После успеха фильма "Гранд-отеля "Будапешт" (2014) режиссеру Уэсу Андерсону ничего не стоило капитализировать эту популярность, открыв кафе по мотивам фильма. Так в миланском фонде Prada в мае 2017 года появился Bar Luce. Интерьеры Андерсон разработал сам, вдохновлялся он при этом не только локациями из фильма, но и миланскими кафе 1950–60-х. Возле мебели в пастельных тонах стоят игровые ретро-автоматы – поиграть в них можно, выпив кофе с десертами (цены в районе трех евро). Но не спешите умиляться: один из пользователей Tripadvisor пишет, что это "обычная кофейня – самая переоцененная из всех, в которых я был в жизни", и жалуется на очереди перед входом и грубых официантов.

"Гарри Поттер" – "Три метлы" и "Дырявый котел", Лос-Анджелес

Студия Disney – большие умельцы по воссозданию атмосферы волшебного мира Гарри Поттера. В тематических парках Wizarding World of Harry Potter – они есть в Лос-Анджелесе, Орландо и Осаке – можно заглянуть в Косой переулок с магазинчиками и деревню Хогсмид возле Хогвартса и пройтись по другим местам, придуманным Джоан Роулинг. Перекусить можно в барах "Три метлы" и "Дырявый котел". Здесь подают знаменитое сливочное пиво ($6.99) – на самом деле оно безалкогольное, больше напоминает газировку со взбитыми сливками. А если хочется чего покрепче – алкогольные огневиски (говорят, "на вкус как файербол"), чай "Кабанья голова" (вариация коктейля Long Island Iced Tea), а также пиво Wizard’s Brew и Dragon Scale Draft (в районе $10). Чтобы попасть в кафе, нужно купить билет в тематический парк, который стоит более $100.

"Чужой" – Giger Bar, Шур

Интерьеры Giger Bar в швейцарском Шуре не очень способствуют хорошему аппетиту: оформлением занимался художник Ханс Руди Гигер, придумавший образ "Чужого" (за спецэффекты ему даже дали "Оскар"). Дизайн соответствующий: кресла в форме срощенных с ксеноморфами человеческих тел, ножки столов – из искривленных костей, потолок с бесконечно удлиненными позвоночниками. В этой милой обстановке можно выпить кофе (от четырех евро) или заказать специальный кофейный набор "Чужой" (кофе с бисквитом, 10–15 евро), или, если нервы шалят, просто выпить (крепкий алкоголь от девяти евро). Впрочем, атмосфера "Чужого" никого, кажется, не пугает – следом за Giger Bar в швейцарском Грюйере открылся музей Гигера и кафе при нем.

Сериал "Во все тяжкие" – Walter's Coffee Roastery, Стамбул

Кофе и коктейли здесь готовят и подают в колбах и пробирках, чтобы напомнить об опытах Уолтера Уайта, главного героя сериала "Во все тяжкие". Меню стилизовано под таблицу Менделеева – в нем есть, например, Dc (Dirty Chai, грязный чай), Be (Black eye, синяк), а также более привычные L (латте), А (американо) и Hc (горячий шоколад). Цены – от семи до 13 лир. Из сериала, кажется, вышли и официанты в ярко-желтых комбинезонах и противогазах, которые, правда, защищают не от ядовитых паров, а от запахов арабики – кофейные зерна жарят и мелют на глазах посетителей.

"Амели" – Cafe des 2 Moulins, Париж

Фото: instagram.com/Café Des Deux Moulins Montmartre Paris

Cafe des 2 Moulins ("Две мельницы") – казалось бы, типичная парижская брассери: уютное. небольшое заведение с круглыми столиками, красными диванами и привычным кофе и круассанами. Кафе стало городской достопримечательностью после того, как в 2001 году здесь снимали фильм Жан-Пьер Жене "Амели": в "Двух мельницах" работала главная героиня, о чем сейчас напоминает постер фильма. Слава, как и в случае с Bar Luce, не пошла на пользу: посетители жалуются на скудное меню и высокие цены (кофе и крем-брюле обойдутся в 25 €). Совет для поклонников фильма: зайти, сделать фото для инстаграм и выйти.





"Звездные войны" – Oga's Cantina, Анахайм, Калифорния

Даже удивительно, что до сих пор не существует ни одного кафе по мотивам "Звездных войн". Студия Disney после покупки Lucas Film, владеющая правами на созданные Джорджем Лукасом миры, решила восполнить этот пробел и объявила об открытии этим летом первого тематического парка "Край галактики" в Диснейленде в калифорнийском Анахайме. Среди прочего, здесь появится бар Oga's Cantina (с планеты Батуу), где собираются пилоты, мошенники и контрабандисты со всей галактики, а за барной стойкой стоит дроид. Обещают подавать "лучшие напитки во всей вселенной", в том числе голубое молоко бант, буйволов с планеты Татуин, которое пил Люк Скайуокер, а также космические алкогольные коктейли. Кроме того, в меню – ребра кааду на гриле и жареные тип-йип (курицы с планеты Эндор). Во сколько обойдутся на Земле эти блюда из далекой галактики, пока не известно.