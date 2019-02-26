"Чужому" 40 лет: ведущие Москвы 24 – о легендарном фильме Ридли Скотта

В этом году исполняется 40 лет "Чужому" – главному научно-фантастическому фильму ужасов второй половины ХХ века и яркому художественному проекту (монстра придумал швейцарец Ханс Руди Гигер – один из ведущих сюрреалистов "второй волны"). Если вы почему-то еще не видели, как героиня Сигурни Уивер пытается избавить космический корабль от мерзкого лицехвата на большом экране, 2 марта отреставрированного "Чужого" покажут в "Каро 11 Октябрь". Мы же попросили ведущих телеканала Москва 24 вспомнить, при каких обстоятельствах они смотрели этот фильм в первый раз.
Кадр из фильма "Чужой". Режиссер Ридли Скотт. Сценарий Дэн О’Бэннон, Рональд Шусетт. Продюсер Гордон Кэрролл, Дэвид Гайлер, Уолтер Хилл. Производство Brandywine Productions Ltd.
Иван Распопов, программа "Афиша":
"Я посмотрел "Чужого" в году 1987 или 1988, у своего друга на "видике". У него был видеомагнитофон Sharp, и мы очень любили смотреть разные фильм про агента 007. Кажется, пересмотрели все существующие на тот момент. И вот каким-то запрещенным путем до нашего домашнего видеосалона добрался и "Чужой". По ощущению, то, что мы увидели – это была далеко не "Гостья из будущего". Настолько все реально, объемно, технологично… страшно! После этого и Алиса, и миелофон выглядели не так убедительно. А если учесть, что фильм вышел в 1979 году… В общем, все это поразило! Как можно ТАК снять про космос и внеземные цивилизации?! И, самое главное – оказалось, что в Голливуде есть тетка, которая, пожалуй, заткнет за пояс самого Бонда".
Кадр из фильма "Чужой". Режиссер Ридли Скотт. Сценарий Дэн О’Бэннон, Рональд Шусетт. Продюсер Гордон Кэрролл, Дэвид Гайлер, Уолтер Хилл. Производство Brandywine Productions Ltd.
Денис Елаховский, программа "Фанимани":
"Фильм "Чужой" для меня прошел абсолютно незаметно, потому что о его существовании я узнал только после того, как посмотрел вторую часть серии – "Чужие". И они мне не понравились сразу. Отталкивало все: и вселенная, и герои, и чудища, и вся атмосфера фильма. Все, короче, отталкивало. И я даже не уверен, смотрел ли когда-либо первую часть. Вообще не помню ее сюжет. Однако одно можно сказать с уверенностью. Фильм "Чужие", наряду с просмотренным тогда же, в начале 90-х, фильмом "Нечто" Джона Карпентера, произвели на меня весьма отвратительное впечатление и полностью отбили у меня интерес к фильмам ужасов на всю последующую жизнь. Зато "Звездные войны", которые я посмотрел примерно в те же годы через вентиляционную дыру в видеосалоне (не было рубля на входной билет), влюбили в себя сразу и навсегда. Вот так".
Кадр из фильма "Чужой". Режиссер Ридли Скотт. Сценарий Дэн О’Бэннон, Рональд Шусетт. Продюсер Гордон Кэрролл, Дэвид Гайлер, Уолтер Хилл. Производство Brandywine Productions Ltd.
Евгений Рыбов, программа "Афиша":
"Начну банально – фильм "Чужой" для меня родной. Я посмотрел его в раннем школьном возрасте, а значит прочувствовал его полностью – неокрепшая детская психика пропустила через себя весь возможный восторг и ужас (в хорошем смысле) от увиденного. На моих курсах английского языка была традиция: два раза в год перед новогодними и летними каникулами нам показывали фильмы на английском языке – обучение и радость в одном флаконе. Хотя кого я обманываю (и кого обманывали педагоги), ни о каком обучении речь не шла – чистая радость. "Коммандо", "Чужой"... Ну правда – там не так много текста, абсолютный стопроцентный подарок ученикам эпохи VHS. А еще я обожаю фантастику. Такую хардкорную, сайфайную, без этого вашего фэнтези и прочих эльфов. И это оно. В "Чужом" есть все – космос, роботы, ксеноморфы и так далее. Плюс это идеальный жанровый фильм ужасов – понятное замкнутое пространство, ограниченное количество героев, шикарный "злодей" и такие разные и красивые смерти (в хорошем смысле). За "Чужого", да и весь антураж, спасибо Гигеру, в работы которого я влюбился там же. Есть ли у меня его альбомы? Да. А роскошная история создания яйца, из которого появлялся фейсхаггер? Она с маркировкой "18+", так что ищите сами. В общем, когда у меня появился свой видеомагнитофон, у меня тут же появилась видеокассета с этим фильмом. А потом DVD. Лишь один гештальт не закрыт – я по понятным причинам не видел "Чужого" в кино. Так что, родной "Чужой", беги, капая кислотой в кинотеатр, я жду".
Кадр из фильма "Чужой". Режиссер Ридли Скотт. Сценарий Дэн О’Бэннон, Рональд Шусетт. Продюсер Гордон Кэрролл, Дэвид Гайлер, Уолтер Хилл. Производство Brandywine Productions Ltd.
Подробнее: https://www.m24.ru/articles/kultura/26022019/154813?utm_source=CopyBuf
Константин Цыганков, программа "Фанимани":
"Чужого" я увидел впервые, когда мне было лет десять. Классическая история для того времени: видеомагнитофон и кассета из проката. Даже если постараюсь, вряд ли вспомню кто был переводчик того фильма – Михалев, Володарский или кто-то еще. Помню только, что он был одноголосым, что
было много пропущенных фраз и общий контекст приходилось, скорее, улавливать, додумывать (в моем случае – спрашивать отца или старшего брата: "А что эти герои имеют в виду?"). Испугал ли меня этот фильм? Нет. Старые телевизоры, не самая лучшая копия самого фильма – даже совсем еще юного любителя ужастиков это не заставляло вздрагивать. Я помню общий фон, который у меня сложился в голове. Помню, как смотрел на интерьеры "Ностромо", как пытался понять логику и мотивы андроида, который был в составе экипажа: "Ведь это – не собачка! Этот Чудик-чужой убивает людей! Зачем его на Землю?" Наивно, правда. Я много раз пересматривал этот фильм, В разном возрасте, в разных переводах и даже в разных версиях. Пару лет назад я купил специальное издание, посвященное 35-летию великого творения Ридли Скотта, режиссерскую версию. Впервые я увидел сцену как Рипли сжигает еще живого Далласа из огнемета. Цитату этой сцены мы увидим семь лет спустя в "Чужих" Кэмерона, когда бравые десантники, попав в гнездо ксеноморфов, обнаружат в нем тела колонистов, и одна из бедных пленниц инопланетных созданий поднимет голову и скажет: "Убейте меня". Для меня было удивительно узнать, что все это уже было раньше – просто нам этого тогда не показали. "Чужой" для меня это веха фантастики, столп жанра... Можно придумать тысячи эпитетов, и они не передадут всего. Это – стиль. Это – картинка. Особенно сейчас, когда можно увидеть все это в невообразимом тогда качестве "блюрэй". Как перед нами открывается корабль Жокеев, поля, заполненные яйцами Чужих и бесконечная глубина космоса, в котором летит "Ностромо".
Спецпоказ "Чужого" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" пройдет 2 марта в 19:00, а с 7 марта отреставрированная версия фильма выходит в российский прокат.