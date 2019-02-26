"Чужому" 40 лет: ведущие Москвы 24 – о легендарном фильме Ридли Скотта

﻿В этом году исполняется 40 лет "Чужому" – главному научно-фантастическому фильму ужасов второй половины ХХ века и яркому художественному проекту (монстра придумал швейцарец Ханс Руди Гигер – один из ведущих сюрреалистов "второй волны"). Если вы почему-то еще не видели, как героиня Сигурни Уивер пытается избавить космический корабль от мерзкого лицехвата на большом экране, 2 марта отреставрированного "Чужого" покажут в "Каро 11 Октябрь". Мы же попросили ведущих телеканала Москва 24 вспомнить, при каких обстоятельствах они смотрели этот фильм в первый раз.

Кадр из фильма "Чужой". Режиссер Ридли Скотт. Сценарий Дэн О’Бэннон, Рональд Шусетт. Продюсер Гордон Кэрролл, Дэвид Гайлер, Уолтер Хилл. Производство Brandywine Productions Ltd.

﻿Иван Распопов, программа "Афиша":

"Я посмотрел "Чужого" в году 1987 или 1988, у своего друга на "видике". У него был видеомагнитофон Sharp, и мы очень любили смотреть разные фильм про агента 007. Кажется, пересмотрели все существующие на тот момент. И вот каким-то запрещенным путем до нашего домашнего видеосалона добрался и "Чужой". По ощущению, то, что мы увидели – это была далеко не "Гостья из будущего". Настолько все реально, объемно, технологично… страшно! После этого и Алиса, и миелофон выглядели не так убедительно. А если учесть, что фильм вышел в 1979 году… В общем, все это поразило! Как можно ТАК снять про космос и внеземные цивилизации?! И, самое главное – оказалось, что в Голливуде есть тетка, которая, пожалуй, заткнет за пояс самого Бонда".

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Кадр из фильма "Чужой". Режиссер Ридли Скотт. Сценарий Дэн О’Бэннон, Рональд Шусетт. Продюсер Гордон Кэрролл, Дэвид Гайлер, Уолтер Хилл. Производство Brandywine Productions Ltd.

Денис Елаховский, программа "Фанимани":

"Фильм "Чужой" для меня прошел абсолютно незаметно, потому что о его существовании я узнал только после того, как посмотрел вторую часть серии – "Чужие". И они мне не понравились сразу. Отталкивало все: и вселенная, и герои, и чудища, и вся атмосфера фильма. Все, короче, отталкивало. И я даже не уверен, смотрел ли когда-либо первую часть. Вообще не помню ее сюжет. Однако одно можно сказать с уверенностью. Фильм "Чужие", наряду с просмотренным тогда же, в начале 90-х, фильмом "Нечто" Джона Карпентера, произвели на меня весьма отвратительное впечатление и полностью отбили у меня интерес к фильмам ужасов на всю последующую жизнь. Зато "Звездные войны", которые я посмотрел примерно в те же годы через вентиляционную дыру в видеосалоне (не было рубля на входной билет), влюбили в себя сразу и навсегда. Вот так".

Кадр из фильма "Чужой". Режиссер Ридли Скотт. Сценарий Дэн О’Бэннон, Рональд Шусетт. Продюсер Гордон Кэрролл, Дэвид Гайлер, Уолтер Хилл. Производство Brandywine Productions Ltd.

﻿Евгений Рыбов, программа "Афиша":

"Начну банально – фильм "Чужой" для меня родной. Я посмотрел его в раннем школьном возрасте, а значит прочувствовал его полностью – неокрепшая детская психика пропустила через себя весь возможный восторг и ужас (в хорошем смысле) от увиденного. На моих курсах английского языка была традиция: два раза в год перед новогодними и летними каникулами нам показывали фильмы на английском языке – обучение и радость в одном флаконе. Хотя кого я обманываю (и кого обманывали педагоги), ни о каком обучении речь не шла – чистая радость. "Коммандо", "Чужой"... Ну правда – там не так много текста, абсолютный стопроцентный подарок ученикам эпохи VHS. А еще я обожаю фантастику. Такую хардкорную, сайфайную, без этого вашего фэнтези и прочих эльфов. И это оно. В "Чужом" есть все – космос, роботы, ксеноморфы и так далее. Плюс это идеальный жанровый фильм ужасов – понятное замкнутое пространство, ограниченное количество героев, шикарный "злодей" и такие разные и красивые смерти (в хорошем смысле). За "Чужого", да и весь антураж, спасибо Гигеру, в работы которого я влюбился там же. Есть ли у меня его альбомы? Да. А роскошная история создания яйца, из которого появлялся фейсхаггер? Она с маркировкой "18+", так что ищите сами. В общем, когда у меня появился свой видеомагнитофон, у меня тут же появилась видеокассета с этим фильмом. А потом DVD. Лишь один гештальт не закрыт – я по понятным причинам не видел "Чужого" в кино. Так что, родной "Чужой", беги, капая кислотой в кинотеатр, я жду".

Кадр из фильма "Чужой". Режиссер Ридли Скотт. Сценарий Дэн О’Бэннон, Рональд Шусетт. Продюсер Гордон Кэрролл, Дэвид Гайлер, Уолтер Хилл. Производство Brandywine Productions Ltd.

Подробнее: https://www.m24.ru/articles/kultura/26022019/154813?utm_source=CopyBuf

Константин Цыганков, программа "Фанимани":

"﻿Чужого" я увидел впервые, когда мне было лет десять. Классическая история для того времени: видеомагнитофон и кассета из проката. Даже если постараюсь, вряд ли вспомню кто был переводчик того фильма – Михалев, Володарский или кто-то еще. Помню только, что он был одноголосым, что

было много пропущенных фраз и общий контекст приходилось, скорее, улавливать, додумывать (в моем случае – спрашивать отца или старшего брата: "А что эти герои имеют в виду?"). Испугал ли меня этот фильм? Нет. Старые телевизоры, не самая лучшая копия самого фильма – даже совсем еще юного любителя ужастиков это не заставляло вздрагивать. Я помню общий фон, который у меня сложился в голове. Помню, как смотрел на интерьеры "Ностромо", как пытался понять логику и мотивы андроида, который был в составе экипажа: "Ведь это – не собачка! Этот Чудик-чужой убивает людей! Зачем его на Землю?" Наивно, правда. Я много раз пересматривал этот фильм, В разном возрасте, в разных переводах и даже в разных версиях. Пару лет назад я купил специальное издание, посвященное 35-летию великого творения Ридли Скотта, режиссерскую версию. Впервые я увидел сцену как Рипли сжигает еще живого Далласа из огнемета. Цитату этой сцены мы увидим семь лет спустя в "Чужих" Кэмерона, когда бравые десантники, попав в гнездо ксеноморфов, обнаружат в нем тела колонистов, и одна из бедных пленниц инопланетных созданий поднимет голову и скажет: "Убейте меня". Для меня было удивительно узнать, что все это уже было раньше – просто нам этого тогда не показали. "Чужой" для меня это веха фантастики, столп жанра... Можно придумать тысячи эпитетов, и они не передадут всего. Это – стиль. Это – картинка. Особенно сейчас, когда можно увидеть все это в невообразимом тогда качестве "блюрэй". Как перед нами открывается корабль Жокеев, поля, заполненные яйцами Чужих и бесконечная глубина космоса, в котором летит "Ностромо".

Спецпоказ "Чужого" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" пройдет 2 марта в 19:00, а с 7 марта отреставрированная версия фильма выходит в российский прокат.