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В мире

06 января, 22:47

Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения в насилии

за рубежом

Фото: ТАСС/Mark Lennihan/AP

Американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения в преступлениях насильственного характера. Об этом сообщает ТАСС.

"Улики докажут, что обвиняемый использовал свои полномочия и влияние, чтобы получить доступ к своим жертвам, а затем совершил в их отношении преступления", – заявила прокурор Джеки Лейси.

С 2017 года более 80 женщин, среди которых были известные актрисы и модели, публично рассказали о домогательствах и сексуальном насилии со стороны Вайнштейна. По трем из этих случаев продюсеру предъявили обвинения.

Продюсеру может грозить пожизненное заключение. Свою вину 67-летний Вайнштейн не признал.

Обвиняемый также предложил около 30 миллионов долларов в качестве компенсации урона, нанесенного потерпевшим женщинам.

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