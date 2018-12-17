Джеффри Раша обвинили в непристойном поведении

Фото: АР/Jordan Strauss

Австралийская актриса Яэль Стоун обвинила в домогательствах актера Джеффри Раша. Об этом она рассказала в интервью изданию The New York Times, пишут "Дни.ру".

По словам звезды сериала "Оранжевый – хит сезона", приставания начались в 2010 году – во время ее участия в постановке "Дневник сумасшедшего" в театре Сиднея. Сперва Раш присылал ей шутливые сообщения, но потом его послания "стали носить сексуальный характер", призналась Стоун. Она пояснила, что тогда просто не знала, как реагировать на нежелательное внимание столь влиятельного человека, и боялась, что огласка разрушит ее карьеру.

Актриса вспомнила случаи, когда в гримерной Раш появился перед ней обнаженным или когда он тайком наблюдал, как она принимает душ. Стоун отметила, что пыталась воспринимать все это как глупую шутку, но чувствовала себя крайне неловко.

Раш отверг обвинения актрисы в домогательствах. Он подчеркнул, что в переписке хотел проявить лишь "уважение и восхищение". Актер также выразил сожаление, что ненамеренно причинил Стоун душевные страдания.

Ранее в Голливуде прогремели скандальные истории о сексуальных домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Они вызвали целую волну обвинений в адрес других кинозвезд. О непристойном поведении Вайнштейна заявили такие дивы киноиндустрии, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд. После этого он принес публичные извинения, пообещав исправиться. Тем не менее совет директоров The Weinstein Company уволил продюсера.