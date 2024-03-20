Суд в Испании согласился отпустить Дани Алвеса из тюрьмы под залог в 1 млн евро

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Испанский суд решил, что бывший футболист "Барселоны" Дани Алвес может выйти из-под стражи на время рассмотрения апелляции на приговор о сексуальном насилии за залог в 1 миллион евро, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Высшего суда Каталонии.

Помимо обязательства об уплате залога, Алвес должен сдать испанский и бразильский паспорта. В случае временного освобождения ему будет запрещено покидать территорию Испании.

В свою очередь, прокуратура выступила против освобождения экс-спортсмена.

В январе прошлого года бывшего футболиста арестовали после того, как одна из женщин заявила на него в полицию, утверждая, что 30 декабря 2022 года Алвес совершил в отношении нее сексуальное насилие в одном из ночных клубов Барселоны.

После этого его приговорили к 4,5 года тюрьмы. Испанская прокуратура требовала ужесточить наказание Алвесу.

