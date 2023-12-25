Москвича приговорили к 16 годам строгого режима за убийство двух школьниц 34 года назад

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Преображенский районный суд Москвы приговорил уроженца столицы к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство двух эстонских школьниц, совершенное 34 года назад. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Указывается, что по статье 102 УК РСФСР "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление" был осужден 57-летний уроженец и житель Москвы Дмитрий Захаров.

Суд установил, что вечером 28 марта 1989 года в Москву прибыли две 16-летние ученицы средней школы. 29-го числа возле метро "Ботанический Сад" к ним обратился мужчина. Далее он познакомил их со своими друзьями, одним из которых был Захаров.



"В ночь на 30 марта 1989 года под обманным предлогом доставления находившегося в состоянии алкогольного опьянения Захарова к месту его жительства новые знакомые предложили подругам совместно проследовать с ними на автомобиле", – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Когда Захаров уснул, двое его друзей привезли школьниц в лес у национального парка "Лосиный остров", где изнасиловали их. Так как школьницы начали угрожать им обращением в милицию, мужчины, а также Захаров избили несовершеннолетних. В частности, Захаров задушил ремнем одну из девушек, а двое его сообщников канатом задушили ее подругу.

Как уточнила пресс-служба СК РФ, долгое время преступление оставалось нераскрытым. Следователи смогли выявить причастность Захарова к делу благодаря генетической экспертизе. Одежда девушек из Эстонской ССР со следами ДНК убийц хранилась у следователей в качестве вещественных доказательств.

Уточняется, что на предметах одежды найдены два генотипа мужского пола. Удалось установить, что следы принадлежат ранее судимому уроженцу столицы, который в 1989 году жил неподалеку от места преступления. Также следователи выявили и двух других соучастников, однако они скончались в 1999 и 2012 годах. Уголовное дело в отношении сообщников было прекращено из-за их смерти.



Ранее суд Каменска-Уральского приговорил к 17 годам тюрьмы местного жителя, который в начале 2000-х годов убил пять девушек. Одной из потерпевших на момент его преступления было 17 лет, самой старшей – 29. Мужчина знакомился с жертвами на улицах города, а также возле школы.

После этого он в безлюдных местах душил их. Для убийства использовал предметы их одежды и имеющийся при нем собачий поводок. Расследование уголовного дела продолжили, так как появились новые методы, в том числе – экспертизы по ДНК.

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