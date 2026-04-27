27 апреля, 17:30

Спорт

Вратарь ЦСКА Акинфеев объявил, что больше не сыграет в текущем сезоне из-за травмы

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Вратарь и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о завершении выступлений в текущем сезоне из-за травмы. Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале.

Речь идет о повреждении, полученном во время матча 23-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Акроном" из Тольятти, который завершился со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.

"Для меня этот сезон точно завершен. К сожалению, продолжаю бороться с воспалением. Процесс болезненный, с ежедневной температурой и прочими проблемами", – написал спортсмен.

При этом Акинфеев заверил, что не завершает карьеру полностью и сделает все необходимое, чтобы вылечиться, восстановиться и вернуться в форму к следующему сезону.

Ранее российский хоккеист и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил о возможном завершении профессиональной деятельности, поскольку не готов рисковать здоровьем ради ее продления.

Форвард пояснил, что хочет избежать хронических болей в коленях, локтях и спине после ухода из спорта, поэтому планирует подойти к этому вопросу "с умом". При этом окончательное решение будет зависеть от физической формы.

