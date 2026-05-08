Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 16:03

Происшествия

Роспотребнадзор заявил о стабильном радиационном фоне в РФ на фоне пожара у ЧАЭС

Фото: телеграм-канал "ДСНС України"

Радиационная обстановка в РФ остается стабильной на фоне пожара в Чернобыльской зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что усиленный мониторинг осуществляется в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях. По данным Роспотребнадзора, превышения естественного гамма-фона не зафиксировано. При этом контроль за радиационной обстановкой продолжается.

О лесном пожаре в Чернобыльской зоне на Украине стало известно 8 мая. Из-за сильного ветра возгорание активно распространяется по территории, охватывая новые участки леса. Предполагаемая площадь пожара уже превысила 1 100 гектаров. К ликвидации огня привлечены спасатели, спецтехника и другие службы.

До этого в МАГАТЭ рассказывали, что из-за повреждения саркофага над ЧАЭС возможно увеличение уровня радиации в случае проведения работ на объекте. Сам инцидент произошел после масштабной военной активности утром 20 января 2026 года.

Читайте также


происшествияпожарза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика