Пенсионеры могут получить право бесплатно стерилизовать бездомных животных

Пенсионеры и малоимущие, подкармливающие бездомных кошек и собак, могут получить право на их бесплатную стерилизацию. С данной инициативой выступили зоозащитники и члены Общественной палаты Москвы.
Эксперт комиссии по экологической политике Мосгордумы Елена Иванова отметила, что строительство приютов не решит проблему безнадзорности, пока граждане будут выбрасывать животных на улицу.
Вместе с тем у пенсионеров и малоимущих, которые подкармливают кошек и собак, нет возможности отловить и стерилизовать животных за свой счет.
"Поэтому таким бабушкам и малоимущим нужна возможность заказать бесплатный отлов, стерилизацию по наименее травмирующей технологии и последующую кратковременную передержку от суток до недели", – приводит Агентство "Москва" слова Ивановой.
Она напомнила, что столичные власти ранее выделяли гранты на подобные проекты. Однако теперь необходимо предоставить эту льготу на постоянной основе.
Ранее сообщалось, что зоозащитники предложили создать в ТиНАО несколько приютов для собак и кошек. Просьба о выделении земельных участков была направлена столичным властям. Собачий питомник будет рассчитан на 500 животных, а для кошек создадут отдельный приют.
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