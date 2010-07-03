Роскачество дало советы по выбору продуктов для кулича

Специалисты Роскачества в преддверии православной Пасхи рассказали, как лучше выбрать продукты для кулича.
Яйца
Покупая яйца для теста, нужно обращать внимание на дату сортировки: она должна указываться на упаковке. Специалисты советуют выбирать марку яиц исходя из географической близости производителя. Яйца должны храниться в сухом, чистом месте без посторонних запахов при температуре от 0 до 20 градусов при относительной влажности воздуха 85-88%.
Для диетических яиц срок хранения не должен превышать 7 суток, для столовых яиц – от 8 до 25 суток. Срок годности мытых яиц – не более 12 суток.
Творог
Существует три группы жирности творога: классический, жирный и обезжиренный. Для творожной пасхи выбирают обычно классический творог 9% жирности. На упаковке не должно быть повреждений или потертостей, текст должен быть четко пропечатан, дата выработки не должна вызывать сомнений. Творог в пергаментной упаковке или кашированной фольге хранится не более 7 дней. Творог, который продается на развес, хранится не более 36 часов.
Желательно, чтобы продукт производился как можно ближе к месту продажи. Эксперты призывают внимательно относиться к продуктам, в чьей маркировке нет координат производителя и его фактического адреса.
Мука
Здесь стоит отдавать предпочтение продукту высшего сорта, поскольку такая мука безопасна, хорошо очищена, а выпечка из нее получается пышной и мягкой. Приверженцам правильного питания советуют выбирать муку более низких сортов – первого или второго.
Сливочное масло
Нужно проверять температуру хранения масла: норма в отношении масла – 3±2°С. Важно обратить внимание на географический признак (чем ближе производство, тем лучше). В фольге масло хранится дольше, чем в пергаменте.
Также при выборе подсолнечного масла нужно обращать внимание на условия хранения. Под воздействием любого света его состав быстро портится, оно теряет полезные свойства. Специалисты отмечают, что чем темнее витрина, на которой стоит масло в магазине, тем лучше.
Для рафинированного продукта признаком испорченности будет помутнение. В нерафинированном масле может быть небольшой осадок – это полезные для организма фосфолипиды. Роскачество отмечает, что хорошее рафинированное масло, скорее всего, будет светлым по цвету.
В преддверии Пасхи Роскачество также проверило куриные яйца 38 торговых марок. Ведомство пришло к выводу, что в них не содержится пестицидов, антибиотиков и тяжелых металлов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.