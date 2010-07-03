Найдены бактерии, помогающие худеть

Американские ученые обнаружили целый класс кишечных бактерий, которые способны помочь в борьбе с ожирением. В статье, опубликованной в журнале Science, исследователи предположили, что в перспективе бактерии-клостридии станут основой новых медицинских технологий для похудения.
По словам ученых, микроорганизмы Clostridia – часть естественного кишечного микробиома млекопитающих. "Эксперименты на мышах показали, что у грызунов с ослабленным иммунитетом, а также у старых и больных особей уменьшается доля клостридий в кишечном микробиоме", – пояснили биологи из Университета штата Юта. Они также отметили, что число этих бактерий в организме связано со склонностью к ожирению.
Как доказали опыты, грызуны со сниженным количеством клостридий не могут оставаться стройными даже при сбалансированном питании. Однако, искусственно повысив количество этих бактерий, можно изменить ситуацию – мыши сразу начинают сбрасывать вес.
По мнению ученых, клостридии блокируют всасывание жира в кишечник, что и приводит к похудению. Специалисты собираются проанализировать потенциал этих бактерий для борьбы с лишним весом.
Ранее американские ученые посоветовали желающим похудеть сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц. По словам сотрудников Университета штата Джорджия, это также убережет людей от заболеваний, вызванных ожирением – диабета, проблем с сердцем и сосудами.
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