Россия установила с Китаем чартерный режим авиаперевозок

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Российские авиакомпании смогут летать в Китай в чартерном режиме с 1 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РФ.

Такое решение было принятое на совещании Оперативного штаба по предупреждению завоза коронавируса в Россию под руководством главы Минтранса Евгения Дитриха.

Это может повлечь изменение номера рейса, повлиять на дату и время вылета. Информация обо всех таких случаях будет размещена на сайтах перевозчика.

Для мониторинга ситуации по осуществлению перевозок в и из КНР также создан оперативный штаб Росавиации. Его возглавил руководитель агентства Александр Нерадько.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о решении правительства России закрыть все полеты авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. При этом четыре китайские авиакомпании также продолжат полеты в Москву.

Новый режим воздушного сообщения с КНР введут с 1 февраля. Кроме того, аэропорт Шереметьево перевел все рейсы с вылетом или прибытием из Китая в терминал F. При этом почтовое сообщение и грузоперевозки с КНР останавливать пока не планируют.

Ограничение авиасообщения между РФ и КНР и эвакуация россиян из Уханя не отразятся на плановом порядке вывоза граждан России с китайского острова Хайнань. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, ограничения касаются только регулярных рейсов из континентального Китая.

Минздрав РФ разработал памятку с информацией о том, что нужно знать о коронавирусе.

Фото: Минздрав РФ



Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Погибли 213 человек, а число зараженных достигло 9 692.