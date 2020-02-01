Самолеты ВКС РФ привлекут к эвакуации россиян из Китая

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Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая. Об этом сообщил ТАСС.

"По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимир Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России", – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, первые рейсы запланированы уже на субботу, 1 февраля.

На данный момент известно, что регулярные рейсы между Россией и Китаем приостановлены. В министерстве транспорта РФ уточнили, что исключением являются полеты из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг (и обратных рейсов). Для всех остальных действует чартерный режим – а значит, возможны изменения в расписании.

В минувшую пятницу в Москве задержали или отменили почти 20 рейсов. Подобная информация поступала из Шереметьево, Внуково и Домодедово.

Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. Погибли 259 человек, а число зараженных почти достигло 12 тысяч.