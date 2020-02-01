Почти 20 рейсов перенесли в аэропортах Москвы

Фото: depositphotos/fersurfer

В столичных аэропортах в пятницу, 31 января задержали и отменили почти 20 рейсов.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", во Внуково перенесли четыре рейса и отменили пять. В Домодедово также четыре рейса задержали и три отменили, в Шереметьево отложили три рейса.

Правительство России ранее закрыло все полеты авиакомпаний в Китай, кроме четырех рейсов "Аэрофлота". Решение принято в рамках по предупреждению завоза коронавируса в РФ.