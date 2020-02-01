Путешествия не налегке: советы для беременных

Самая обычная поездка может стать для беременной настоящим испытанием и стрессовой ситуацией. Иногда может даже показаться, что выходить из дома не стоит вовсе. Как подготовиться к отпуску и не стать заложником тревоги, в колонке журналиста и мамы четырех детей Анны Кудрявской-Паниной.



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"Доктор, мы с мужем на праздники собираемся поехать в отпуск, а мне можно?" – могу спорить, что почти от каждой беременной врачи слышат такой или похожий вопрос. И если беременность протекает без осложнений, то грамотный врач ответит: "Не можно, а нужно!" Именно так ответила мне акушер-гинеколог, у которой я вела свою третью беременность. И вроде я была уже стреляный воробей и многое знала и в целом не из самых тревожных, но все равно спросила про отпуск и переспросила про самолет.

Если почитать некоторые женские форумы, то можно уверовать, что безопаснее всего беременность провести в постели. Страшилки про то, что нельзя летать, ездить в поезде или за рулем, специалисты, уже, кажется, устали развенчивать. На самом деле все просто: ходить, ездить, летать можно, если нет угрожающих беременности состояний и если самой беременной этого хочется/необходимо.

Беременность – это, конечно, не болезнь, но состояние особое. И именно поэтому к любому путешествию есть смысл готовиться более осознанно, чтобы иметь под рукой все необходимое на всякий случай.



Но это не значит, что если вам хочется отправиться куда-то в другое время, нужно себе это запретить. Просто надо учитывать некоторые особенности именно вашей беременности и вашего состояния в момент путешествия.

Если не выезжать из страны, то в целом все довольно просто и мало отличается от отдыха в обычном состоянии. Страховка не нужна, врачи и лекарства доступны в случае необходимости. Думать нужно о том, что даст вам дополнительные безопасность и комфорт. В первом триместре из-за сильного токсикоза я не рисковала отправляться куда-то далеко, но сменить фон очень хотелось, и мы на пару дней поехали в Коломну. От тошноты у меня всегда под рукой были мятные таблетки и бутылка кока-колы. Напиток, который я в обычной жизни пью почти никогда, во время первых недель беременности стал просто глотком спасения. Доказанный факт, "вредная" кола помогает при кишечных инфекциях и отлично снимает тошноту у беременных. И если вы приверженец ЗОЖ и мучаетесь выбором, пить или не пить, имеет смысл подумать в том направлении, что пара глотков колы уж точно не нанесут большего вреда вашему ребенку и вам, чем непрекращающаяся тошнота, интоксикация и состояние близкое к коллапсу.



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Во время каждой беременности чувствовала, что это мир ужасно сильно пахнет, я бы даже сказала, воняет, поэтому я всегда с собой носила что-то приятно пахнущее, чтобы вовремя занюхать этот дивный воняющий мир, что угодно: сбрызнутый любимыми духами платок, мешочек с лавандой или вообще листик мяты.

Для перелетов у меня были компрессионные чулки (это, конечно, не обязательно, но желательно, это не только полезно сосудам, но и действительно ногам легче перенести перелет), но в жару это было просто невыносимо – паковать ноги в плотную синтетическую ткань, и я обходилась гольфами. Врачи, конечно, настаивают на чулках, но согласитесь, гольфы точно лучше, чем ничего.

С самолетами история такая, что разные авиакомпании устанавливают разные правила для перелета беременных. И это нужно учитывать на берегу, то есть при покупке билета. Обычно до 28 недель беременные могут спокойно перемещаться этим видом транспорта, но в любом случае на сайте авиакомпании найдите соответствующее правило, потому что это именно в ваших интересах, чтобы ваш отдых не был испорчен и не закончился в аэропорту.

Если этого нет в правилах, но вам все равно тревожно, подстрахуйтесь и возьмите ее, когда придете на плановый осмотр. Обе последние беременности мы с мужем (а во втором случае и с маленьким ребенком) летали на сроках от 24 до 28 недель. Проблем ни в первом, ни во втором случае у нас не возникло. Но в первом я брала справку (требование перевозчика), во втором летела без нее. Ничего особенного, кроме повышенного внимания персонала аэропорта и бортпроводников на борту (а живот у меня был вполне заметен), я про эти "беременные" перелеты вспомнить не могу.

Беременным можно купаться в море. Обычно на это тоже просят разрешения у врача перед отпуском. Более того, на приличных сроках морская вода – отличное средство, чтобы разгрузить спину и ноги, да и плаванье – самая полезная нагрузка для всех групп мышц.

Помню, как перед поездкой в Черногорию на 25-й неделе беременности я складывала в аптечку лекарства, а потом вынимала, снова складывала и снова вынимала. С одной стороны, беременным можно далеко не все. С другой, беременные тоже болеют, как и все люди. И в случае с заграничной поездкой ситуация, когда в аптеке без рецепта можно купить только панадол, может оказаться очень нервирующей. А нервничать беременные умеют качественно и с огромной поражающей всё и всех вокруг силой. Я считаю оптимальным такой вариант подготовки к заграничному отпуску: медицинская страховка для беременных и оптимально собранная аптечка (с учетом особенностей состояния и страны, в которую отправляетесь).



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Медстраховку для беременных предлагает далеко не каждая компания, страхующая путешествующих. Но такие страховщики есть. Можно, конечно, оформить обычную страховку, но тогда она не покроет никаких связанных с беременностью рисков. А именно от них и хочется обезопасить себя во время поездки, поэтому лучше пару лишних минут посидеть в интернете, но найти вариант страхования для беременной. Да, эта страховка будет дороже обычной и, вполне возможно, что такой полис купить онлайн не удастся и придется за ним ехать, но, как мне кажется, это минимальные издержки при очевидной выгоде – возможности не беспокоиться.

С аптечкой я поступила так: кроме витаминов для беременных и тех препаратов, которые мне назначил врач, я взяла с собой разрешенные в моем положении жаропонижающие на случай ОРВИ, адсорбенты на случай отравления или кишечной инфекции, ферменты и препарат от изжоги, антигистаминные последнего поколения, спрей для горла, физраствор для промывания носоглотки и сосудосуживающие капли в нос для младенцев (которые тоже можно женщинам в положении). Одним словом, подстраховалась на случай незначительных проблем, а на все остальные (не дай бог, конечно) – у меня была гарантия спокойствия в виде страховки. Страховка мне не потребовалась, к счастью, как, впрочем, и все содержимое аптечки, кроме витаминов, но я ни на секунду не сомневалась в том, что все это было не зря.

Сможете вы, как раньше, спокойно перенести перелет с пересадкой или лучше переплатить, но лететь беспосадочным рейсом? Что лучше в вашем положении – апартаменты или отель? Как вам спокойнее и проще – готовить самим или довериться общепиту? И если раньше вы о чем-то просто не задумывались (ну, например, о доступности в месте пребывания общественных туалетов), то сейчас это может оказаться более чем актуально. Выбирайте все с учетом изменившихся вводных, особенно во второй половине беременности. И тогда у вас есть все шансы отлично отдохнуть, несмотря на то, что путешествуете вы не налегке.