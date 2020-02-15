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Две российские тест-системы против коронавируса признаны эффективными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
"Две эффективно работающие тест-системы, сертифицированные в Китае, полностью покрывают поток, контролируют каждого прибывающего из Китая", – заявила Попова.
Попова отметила, что ранее в России были зафиксированы два случая заражения коронавирусом – это граждане Китая, они уже выписаны из больницы. Она подчеркнула, что на сегодняшний день на территории РФ не выявлено ни одного больного данным вирусом.
Тест-системы для выявления новой инфекции разработали в центре "Вектор". Температура хранения системы составляет +4 градуса.
Первые сведения о вспышке COVID-19 стали распространяться из китайского Уханя в декабре прошлого года.
По последним данным, количество зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек. Всего инфицированы свыше 66,4 тысячи, в КНР скончались 1523 человека. Выздоровели более восьми тысяч.
Чтобы не допустить распространения вируса на территории России, правительство решило закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян.
Были приостановлены полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. РЖД, в свою очередь, прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
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