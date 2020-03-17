В подведомственные Минкультуры кинотеатры будут пускать только в масках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В подведомственные Минкультуры РФ кинотеатры, театры, цирки будут пускать только в медицинских масках, сообщили ТАСС в министерстве.

Ранее в Москве ввели ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

До особого распоряжения приостанавливается работа кружков и секций "Московского долголетия". Это касается и других мероприятий на базе городских центров соцобслуживания. С 21 марта общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования будут закрыты.

Временно закрываются Московский зоопарк, Большой Московский цирк и парк "Остров мечты".

Частично отменяет массовые мероприятия и ВДНХ. Временно закрываются музеи, выставки, образовательные и культурные центры, предприятия общественного питания и учреждения досуга, которые рассчитаны на прием 50 и более посетителей.