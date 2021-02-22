Великобритания откроет международное сообщение для туристов не ранее 17 мая

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Фото: AP/Matt Dunham
Великобритания откроет международное сообщение с другими странами не ранее 17 мая. Об этом сообщает ТАСС.
Правительство страны в понедельник, 22 февраля, подготовило план поэтапной отмены ограничений из-за коронавируса. К 12 апреля рабочая группа при правительстве сформирует отчет с рекомендациями по возобновлению международных поездок, учитывая различные риски.
"После этого правительство определит, когда следует возобновить международные поездки, что произойдет не ранее 17 мая", – говорится в тексте плана.
В настоящее время жителям Великобритании запрещено выезжать за границу без жизненно необходимых на то причин. Въехать в страну могут только те, кто имеет там вид на жительство или обладает долгосрочной визой. Для лиц, прибывающих из 33 стран, среди которых Португалия, ОАЭ, все страны Южной Америки, ЮАР и другие, предусмотрен десятидневный карантин в гостинице за свой счет.
Ранее Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта из-за эпидемиологической обстановки.
Авиасообщение между странами было приостановлено 22 декабря 2020 года. Сначала его приостановили до 29 декабря, а позднее приостановку продлили до 1 февраля.
В Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса. По данным медиков, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.
Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией
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