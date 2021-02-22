Великобритания откроет международное сообщение для туристов не ранее 17 мая

Фото: AP/Matt Dunham

Великобритания откроет международное сообщение с другими странами не ранее 17 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Правительство страны в понедельник, 22 февраля, подготовило план поэтапной отмены ограничений из-за коронавируса. К 12 апреля рабочая группа при правительстве сформирует отчет с рекомендациями по возобновлению международных поездок, учитывая различные риски.

"После этого правительство определит, когда следует возобновить международные поездки, что произойдет не ранее 17 мая", – говорится в тексте плана.

В настоящее время жителям Великобритании запрещено выезжать за границу без жизненно необходимых на то причин. Въехать в страну могут только те, кто имеет там вид на жительство или обладает долгосрочной визой. Для лиц, прибывающих из 33 стран, среди которых Португалия, ОАЭ, все страны Южной Америки, ЮАР и другие, предусмотрен десятидневный карантин в гостинице за свой счет.

Ранее Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта из-за эпидемиологической обстановки.

Авиасообщение между странами было приостановлено 22 декабря 2020 года. Сначала его приостановили до 29 декабря, а позднее приостановку продлили до 1 февраля.

В Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса. По данным медиков, он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.

