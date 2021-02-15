Великобритания ужесточает карантинные меры для въезжающих из-за COVID-19

14:55
Фото: ТАСС/Andrew Milligan/PA
Власти Великобритании заявили об ужесточении карантинных мер для въезжающих из-за COVID-19. Теперь, помимо 10-дневной самоизоляции, необходимо дважды сдать тест на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.
Сейчас перед въездом в страну нужно заполнить специальную форму на сайте правительства, где необходимо подробно описать детали своей поездки. Также все приезжающие должны не позднее чем за 72 часа до прибытия в страну сделать тест на коронавирус. Однако теперь нужно будет сделать еще два теста – на второй и восьмой день самоизоляции.
За отсутствие теста по прилете штраф может составить около 102 тысяч рублей, если не были предоставлены результаты повторных тестов, то штраф может увеличиться до 204 тысяч рублей. В этом случае нарушителю могут также увеличить срок нахождения на карантине на две недели.
С начала января въезд в Великобританию разрешен только возвращающимся из-за рубежа жителям и обладателям видов на жительство и долгосрочных виз, а также людям с крайней необходимостью посещения королевства. Запрещен и выезд из страны, если только речь не идет о неотложных обстоятельствах.
Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок рассказал, что ограничительные меры из-за коронавируса в стране отменят нескоро. Он подчеркнул, что у специалистов пока еще нет точных данных о степени опасности обнаруженного ранее нового штамма коронавируса. По его словам, проводились различные исследования и все давали разные показания, однако он уточнил, что штамм действительно передается легче.
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