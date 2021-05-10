В замке Дракулы в Румынии открылся пункт вакцинации от коронавируса

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Пункт вакцинации от коронавируса открылся в замке Бран в Румынии, известном также как замок Дракулы. Об этом информирует официальный аккаунт замка в Facebook.

Прививки от COVID-19 будут делать в рамках марафона в мае каждую пятницу, субботу и воскресенье. Вакцинация будет проводиться препаратом BioNTech-Pfizer.

Для прохождения вакцинации предварительная запись не требуется. Получившим прививку выдадут сертификат, в котором будет указано, что препарат от COVID-19 был введен в замке Дракулы. Кроме того, прошедшие вакцинацию смогут бесплатно посетить выставку со средневековыми орудиями пыток.

В Евросоюзе уже около 160 миллионов человек привились первой дозой двухфазных вакцин от коронавируса. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйенто, это составляет более четверти населения ЕС.