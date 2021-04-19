Макрон не счел возможным использование "Спутника V" в ЕС для ускорения вакцинации

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Президент Франции Эмманюэль Макрон не увидел возможностей для использования российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

Макрон пояснил, что у российского препарата отсутствует одобрение европейских санитарных властей.

"Мы никак не можем использовать вакцину на нашей территории", – подчеркнул он.

Французский лидер признал, что в ЕС несколько стран-членов начали обсуждение по поводу возможности использования "Спутника V". При этом российский препарат не поможет Евросоюзу в вопросе ускорения вакцинации, заявил Макрон.

"Потребуется время, чтобы получить разрешение европейского агентства, и потребуется также время, чтобы начать производить такую вакцину на нашем континенте", – объяснил президент.

Макрон также выразил уверенность, что в ближайшее время в ЕС наверстают упущенное в вопросе вакцинации населения.

"Мы сможем выполнить поставленные нами цели с теми (ресурсами. – Прим. ред.), которые у нас есть сейчас", – заключил французский лидер.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель признал, что в ЕС существуют разногласия по вопросу возможных поставок российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". По словам председателя Европейского совета, ЕС стремится стать самым крупным производителем вакцин в мире.

Применение "Спутника V" уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.

Кроме того, в список входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Монголия, Казахстан, Туркмения, Армения и Белоруссия.