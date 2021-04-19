Макрон не счел возможным использование "Спутника V" в ЕС для ускорения вакцинации

01:59
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Президент Франции Эмманюэль Макрон не увидел возможностей для использования российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.
Макрон пояснил, что у российского препарата отсутствует одобрение европейских санитарных властей.
"Мы никак не можем использовать вакцину на нашей территории", – подчеркнул он.
Французский лидер признал, что в ЕС несколько стран-членов начали обсуждение по поводу возможности использования "Спутника V". При этом российский препарат не поможет Евросоюзу в вопросе ускорения вакцинации, заявил Макрон.
"Потребуется время, чтобы получить разрешение европейского агентства, и потребуется также время, чтобы начать производить такую вакцину на нашем континенте", – объяснил президент.
Макрон также выразил уверенность, что в ближайшее время в ЕС наверстают упущенное в вопросе вакцинации населения.
"Мы сможем выполнить поставленные нами цели с теми (ресурсами. – Прим. ред.), которые у нас есть сейчас", – заключил французский лидер.
Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель признал, что в ЕС существуют разногласия по вопросу возможных поставок российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". По словам председателя Европейского совета, ЕС стремится стать самым крупным производителем вакцин в мире.
Применение "Спутника V" уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.
Кроме того, в список входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Монголия, Казахстан, Туркмения, Армения и Белоруссия.
Иностранцы покупают туры на вакцинацию "Спутником V"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: