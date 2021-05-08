Евросоюз вакцинировал первой дозой более четверти своего населения

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В Евросоюзе уже около 160 миллионов человек привились первой дозой двухфазных вакцин от коронавируса, это составляет более четверти населения ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает ТАСС.

"Почти 160 миллионов европейцев уже получили первую из двух доз вакцины, это более 25% населения ЕС", – сказала она.

Журналисты заметили, что слова фон дер Ляйер не соответствуют официальным данным Евростата, согласно которым население Евросоюза в прошлом году насчитывало 446,3 миллиона человек. Таким образом, 160 миллионов человек составляют около 36% населения ЕС. Руководитель ЕК это несоответствие комментировать не стала.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд иностранным туристам, вакцинированным от коронавируса препаратами, сертифицированными ЕМА или ВОЗ. Таким образом, ЕК впервые с начала пандемии предлагает Евросоюзу смягчить ограничения на въезд.