Евросоюз вакцинировал первой дозой более четверти своего населения

18:42
Фото: AP Photo/Martin Meissner
В Евросоюзе уже около 160 миллионов человек привились первой дозой двухфазных вакцин от коронавируса, это составляет более четверти населения ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает ТАСС.
"Почти 160 миллионов европейцев уже получили первую из двух доз вакцины, это более 25% населения ЕС", – сказала она.
Журналисты заметили, что слова фон дер Ляйер не соответствуют официальным данным Евростата, согласно которым население Евросоюза в прошлом году насчитывало 446,3 миллиона человек. Таким образом, 160 миллионов человек составляют около 36% населения ЕС. Руководитель ЕК это несоответствие комментировать не стала.
Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС разрешить въезд иностранным туристам, вакцинированным от коронавируса препаратами, сертифицированными ЕМА или ВОЗ. Таким образом, ЕК впервые с начала пандемии предлагает Евросоюзу смягчить ограничения на въезд.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: