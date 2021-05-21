Еще 2 593 пациента вылечились от COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве от коронавируса вылечились еще 2 593 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 038 332", – говорится в сообщении.
За последние 24 часа в городе выявили 2 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировали 1 125 человек. За это время в Москве скончались 58 пациентов с диагнозом "пневмония" и подтвержденным тестом на коронавирус.
За минувшие сутки в России подтвердили 8 937 новых случаев COVID-19. При этом в 1 457 (16,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.
Всего в России за весь период пандемии зарегистрировали 4 983 845 случаев. Наименьший темп прироста зафиксирован в Еврейской автономной области, Республике Тыва, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Адыгее и Северной Осетии.
Ранее сообщалось, что второй компонент вакцины от коронавируса можно будет получить в Москве, если первая прививка была сделана в другом российском регионе. Для этого нужно записаться в одну из 11 поликлиник по телефону. Воспользоваться этим могут не только жители регионов, но и москвичи.
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