В России выявили 8 937 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
За последние сутки в России подтвердили 8 937 новых случаев COVID-19. При этом в 1 457 (16,3%) из них болезнь проходила без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 2 954 случая, на Санкт-Петербург – 815, на Московскую область – 753, на Ростовскую область – 199, на Нижегородскую область – 145, на Воронежскую область – 142, на Самарскую область – 129, на Саратовскую область – 121, на Иркутскую область – 115, на Республику Саха (Якутия) – 108.
Всего в России за весь период пандемии зарегистрировали 4 983 845 случаев. Наименьший темп прироста зафиксирован в Еврейской автономной области, Республике Тыва, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Адыгее и Северной Осетии.
За последние сутки в стране подтверждено 385 смертей, за весь период пандемии в России умерли 117 350 человек. За минувшие 24 часа выписали 9 350 человек, за все время – 4 601 120.
Ранее региональный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что от понятия "волна коронавируса" необходимо отказаться.
Она отметила, что эпидемиологическая ситуация в мире зависит от людей. В частности, если вовремя реагировать на всплеск числа заболевших, изолировать зараженных, то рост инфицированных можно быстро остановить.
В Кремле не прорабатывают вопрос по изменению законодательства для обязательной вакцинации
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