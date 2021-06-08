Телеведущий Дмитрий Борисов заболел COVID-19

Фото: instagram.com/ddborisov

Телеведущий Дмитрий Борисов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Не волнуйтесь, у меня все хорошо. Коронация наследника престола состоялась. <...> Из симптомов была только температура, запахи и вкусы на месте", – написал Борисов.

Он также уточнил, что проходил КТ-обследование в больнице.

"Легкие чистые, все в порядке, небольшой след от короны еле заметен", – пояснил ведущий.

Ранее народный артист РФ Лев Лещенко рассказал, что перенес четыре инфаркта после коронавируса. 79-летний певец отметил, что инфекция, которой он переболел год назад, до сих пор не позволяет ему забыть о тревоге за собственное здоровье.