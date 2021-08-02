Фото: кадр из фильма "Сержант милиции". Режиссер Герберт Раппапорт. Производство "Ленфильм"

Умер заслуженный артист РФ Анатолий Рудаков. Об этом в своем Instagram сообщила актриса Ирина Тарасова.

Актер ушел из жизни в возрасте 71 года. По словам Тарасовой, он болел коронавирусом.

"Неделю назад делала поздравительный пост... Поздравляла Толика с днем рождения! А он уже лежал с ковидом... Не справился. <…> 24 июля ему исполнился 71. Царствие небесное", – написала Тарасова.

Рудаков родился 24 июля 1950 года в Белоруссии. В 1975 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и стал актером киностудии "Ленфильм".

Рудаков снялся в картинах "Государственная граница", "Жизнь Клима Самгина", "Шерлок Холмс", "По имени Барон", "В поисках капитана Гранта", "Окно в Париж", "Жнецы", "Я тебя никогда не забуду", "Елки 1914", "Мастер и Маргарита" и другие.