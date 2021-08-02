Фото: кадр из фильма "Сержант милиции". Режиссер Герберт Раппапорт. Производство "Ленфильм"
Умер заслуженный артист РФ Анатолий Рудаков. Об этом в своем Instagram сообщила актриса Ирина Тарасова.
Актер ушел из жизни в возрасте 71 года. По словам Тарасовой, он болел коронавирусом.
"Неделю назад делала поздравительный пост... Поздравляла Толика с днем рождения! А он уже лежал с ковидом... Не справился. <…> 24 июля ему исполнился 71. Царствие небесное", – написала Тарасова.
Рудаков родился 24 июля 1950 года в Белоруссии. В 1975 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и стал актером киностудии "Ленфильм".
Рудаков снялся в картинах "Государственная граница", "Жизнь Клима Самгина", "Шерлок Холмс", "По имени Барон", "В поисках капитана Гранта", "Окно в Париж", "Жнецы", "Я тебя никогда не забуду", "Елки 1914", "Мастер и Маргарита" и другие.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: