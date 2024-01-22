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22 января, 16:28

Спорт

Умер олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года в составе сборной СССР Поливода

Фото: ТАСС/Сергей Преображенский

Анатолий Поливода, олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года в составе сборной СССР, скончался на 77-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Украины.

Отмечается, что в составе сборной СССР спортсмен завоевал бронзовую медаль Олимпиады 1968 года. В 1967 году сборная стала победителем чемпионата мира, Поливоду признали самым ценным игроком турнира. Помимо этого, вместе с советской сборной он трижды выигрывал на чемпионатах Европы (1967, 1969, 1971 годы).

Поливода родился 29 мая 1947 года. Он завершил спортивную карьеру в 26 лет, известно, что у него был врожденный синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта.

Спортсмен также получил высшее образование. Более десяти лет он проработал в Киевском университете имени Тараса Шевченко на кафедре физвоспитания.

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