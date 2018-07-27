Черный список таксистов предложили создать в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Черный список таксистов предложили создать в столице. В него хотят внести водителей, на которых неоднократно поступают жалобы пассажиров. С такой инициативой выступил заместитель председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев.
"Участились жалобы пассажиров такси, в частности женщин, на нападения водителей такси и агрессивное поведение в отношении граждан. Это, конечно же, недопустимо. Возмущает факт того, что таксомоторные компании и агрегаторы не всегда встают на защиту своих клиентов и выгораживают водителей", – цитирует Агентство "Москва" парламентария.
Подчеркивается, что таксомоторные компании и агрегаторы должны объединиться для создания списка, чтобы исключить возможность нарушителям менять работу.
"Часто водители работают в нескольких компаниях или могут их свободно менять, если их уволят из одной", – пояснил Шибаев.
Ранее в Мосгордуме предложили создать черный список пользователей каршеринга. В него хотят внести водителей, которые нарушают правила дорожного движения и создают опасные ситуации на дорогах. Самые распространенные нарушения в системе каршеринга – вождение в нетрезвом виде и превышение скорости.
Заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин рассказал, что одна машина столичного такси в среднем выполняет восемь заказов в сутки. В прошлом году столичные такси ежедневно совершали 715 тысяч поездок, а в этом году это количество выросло до 760 тысяч. За прошедший год городские власти выплатили 215 миллионов рублей из бюджета столицы в рамках субсидий на приобретение автомобилей такси.
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