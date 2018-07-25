Стало известно, сколько заказов приходится на одну машину такси в Москве в сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин рассказал, что одна машина столичного такси в среднем выполняет восемь заказов в сутки. Он также заявил, что власти планирует увеличить количество парковочных мест для такси в 2020 году, передает Агентство "Москва".
"Заказы такси в Москве с 2010 года постоянно растут. Сейчас это по восемь вызовов на один автомобиль в сутки", – пояснил Пронин в рамках международного экспертного совета по транспортным вопросам при правительстве столицы.
По его словам, в прошлом году столичные такси ежедневно совершали 715 тысяч поездок, а в этом году это количество выросло до 760 тысяч.
"Помимо этого, мы продолжаем развивать сеть стоянок для такси. Сегодня в Москве уже организованы 419 на полторы тысячи мест. К 2020 году мы планируем расширить стоянки до 1,7 тысяч машиномест", – заявил Пронин.
Он также отметил, что за прошедший год городские власти выплатили 215 миллионов рублей из бюджета столицы в рамках субсидий на приобретение автомобилей такси.
Ранее в Госдуме придумали новый способ борьбы с нелегальными таксистами. Столичных "бомбил" предложили вывести из "серой" зоны с помощью трудовых патентов.
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