Назван средний чек на поездку в столичном такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Средний чек на поездку в столичном такси составляет 449 рублей. Об этом сообщил замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

"За II квартал 2018 года средний чек за поездку на такси по Москве составил 449 рублей", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Согласно данным Аналитического центра при правительстве РФ за 2017 год, доступность поездок на такси для москвичей с каждым годов растет. Средний чек поездки на такси по городу снизился с 680 рублей в 2014 году до 450 рублей. Снизилось и соотношение средней стоимости поездки на такси к средней стоимости поездки на общественном транспорте. В 2014 году такси обходилось в 13 раз дороже общественного транспорта, а в 2017-м – только в девять.

В 2017 году российская столица вошла в мировой ТОП-3 по цене за один километр поездки на такси. Москва заняла третье место после египетского Каира и таиландского Бангкока.

При составлении рейтинга специалисты сопоставили данные 80 крупнейших мегаполисов по всему миру. При составлении рейтинга в расчет брали среднюю стоимость поездки внутри города, а также тарифы на поездку из центра в аэропорт, цены на услугу подачи такси и среднюю стоимость часа ожидания.