Назван средний чек на поездку в столичном такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Средний чек на поездку в столичном такси составляет 449 рублей. Об этом сообщил замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.
"За II квартал 2018 года средний чек за поездку на такси по Москве составил 449 рублей", – сказал он, передает Агентство "Москва".
Согласно данным Аналитического центра при правительстве РФ за 2017 год, доступность поездок на такси для москвичей с каждым годов растет. Средний чек поездки на такси по городу снизился с 680 рублей в 2014 году до 450 рублей. Снизилось и соотношение средней стоимости поездки на такси к средней стоимости поездки на общественном транспорте. В 2014 году такси обходилось в 13 раз дороже общественного транспорта, а в 2017-м – только в девять.
В 2017 году российская столица вошла в мировой ТОП-3 по цене за один километр поездки на такси. Москва заняла третье место после египетского Каира и таиландского Бангкока.
При составлении рейтинга специалисты сопоставили данные 80 крупнейших мегаполисов по всему миру. При составлении рейтинга в расчет брали среднюю стоимость поездки внутри города, а также тарифы на поездку из центра в аэропорт, цены на услугу подачи такси и среднюю стоимость часа ожидания.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: