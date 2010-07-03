В Подмосковье загорелась кровля таунхауса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кровля таунхауса загорелась на площади 400 квадратных метров в городском округе Пушкино в Московской области. На месте работает оперативная группа гарнизона пожарной охраны, говорится на сайте ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло в поселке Тарасовский на улице Радио. Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 12:45. Борьбу с огнем ведут 48 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне в подмосковном Наро-Фоминске сгорел склад завода по производству газового оборудования. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Внутри ангара хранили хозяйственный инвентарь и товары для дома. Никто не пострадал.

