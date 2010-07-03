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В подмосковном Наро-Фоминске загорелся ангар на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС РФ.

Отмечается, что возгорание произошло по адресу: Зеленый переулок, дом № 7. К настоящему моменту пожар локализован.

По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал. К тушению пожара привлечены 37 человек и 11 единиц техники.

Ранее сообщалось о возгорании склада с продуктами на территории промзоны на площади 300 квадратных метров на севере Москвы. Пожар произошел по адресу: Ленинградский проспект, 51.

