Крупный пожар произошел в Ленинском районе Подмосковья

Фото: РЕН ТВ

В Ленинском районе Подмосковья вспыхнул пожар, передает телеканал Москва 24. Огонь распространился на площади 1,8 тысячи квадратных метров.

В промзоне в поселке Андреевское загорелись четыре ангара и шесть металлических контейнеров. По словам очевидцев, на складе хранятся ковры и изделия из пластика.

В 13:28 пожар локализовали. По предварительным данным, пострадавших нет.