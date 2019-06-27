В МЧС уточнили площадь пожара на Ярославском шоссе

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Площадь пожара на складе на Ярославском шоссе составляет 2 тысячи квадратных метров, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Москве.

Ранее в ведомстве сообщили, что площадь пожара увеличилась до 3 тысяч квадратных метров.

Распространение огня продолжается. Пожару присвоен третий номер сложности, максимальный для Москвы – пятый.

Возгорание происходит по адресу: Ярославское шоссе, 2в. В горящем здании произошло несколько хлопков, очевидцы сообщают о густом черном дыме.

Для тушения склада решено привлечь пожарный поезд. На месте работают 25 расчетов пожарно-спасательных подразделений.

Информации о пострадавших пока нет.