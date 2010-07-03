Пожар на Ярославском шоссе увеличился до 2 тыс кв метров

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Площадь пожара на складе на Ярославском шоссе увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного МЧС.

Возгорание происходит по адресу: Ярославское шоссе, 2в. В горящем здании произошло несколько хлопков, очевидцы сообщают о густом черном дыме.

Пожару присвоен третий ранг сложности. Для тушения склада решено привлечь пожарный поезд. На месте работают 25 расчетов пожарно-спасательных подразделений.

Информации о пострадавших пока нет.