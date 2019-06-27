Склад загорелся на Ярославском шоссе

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На Ярославском шоссе загорелся склад, в здании обрушились перекрытия на площади 150 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар происходит по адресу: Ярославское шоссе, 2в. Очевидцы сообщают о густом черном дыме. Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности.

В горящем здании произошло несколько хлопков. Информации о пострадавших пока нет.

Для тушения склада решено привлечь пожарный поезд. Также к месту ЧП прибывают 25 расчетов пожарной-спасательных подразделений.

Ранее один человек погиб при пожаре в многоэтажном жилом доме в Очаково-Матвеевском. С расположенных выше этажей спасены 10 человек, включая двоих детей. 15 человек покинули подъезд самостоятельно.