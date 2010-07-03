Сотрудники ГИБДД спасли из огня трех человек с помощью троса и покрывала

Фото: МВД РФ

Сотрудники ГИБДД спасли из огня в Подольске трех человек с помощью троса и покрывала. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Находившиеся на патрулировании района капитан полиции Борис Злыднев и лейтенант полиции Александр Соловьев заметили дым из многоквартирного дома по улице Быковская. Они оперативно сообщили о пожаре в экстренные службы, после чего прибыли к пункт возгорания, где организовали эвакуацию людей.

В окне первого этажа они увидели двух пожилых людей. На окнах были установлены решетки, в связи с этим сотрудники ГИБДД совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы ДПС прикрепили к служебному автомобилю трос. С его помощью удалось выдернуть металлическую конструкцию и спасти людей.

В это же время сотрудники заметили в окне второго этажа пенсионерку. Для ее спасения растянули покрывало, на которое ей пришлось выпрыгнуть, чтобы спастись. Другой путь к выходу был отрезан огнем.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Спасенные граждане были переданы сотрудникам скорой помощи для осмотра.

"Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Благодаря оперативным и грамотным действиям Злыднева и Соловьева, проявленным в экстремальной ситуации, удалось избежать трагических последствий", – резюмировала официальный представитель МВД России.

Ранее сотрудники МЧС спасли пятерых человек в ходе тушения пожара в одном из жилых домов в районе Марьина роща. Еще троих эвакуировали из соседних квартир. Пожарным удалось не допустить распространения огня и оперативно ликвидировать пожар.

