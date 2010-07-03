Пожар произошел в здании завода на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Возгорание произошло в здании завода "Полимер быт" на юго-востоке Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах технического надзора.

Инцидент произошел на улице Карачаровской 2-я, дом 3. Причиной пожара стало загорание картона. Произведена эвакуация персонала.

К настоящему моменту возгорание локализовано. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее на севере Москвы загорелся пятиэтажный дом. Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже на 5-й Магистральной улице. Из горящего здания эвакуировали 15 человек.