Крупный пожар вспыхнул на складе Jim Beam в США

В США загорелся склад компании Jim Beam Bourbon, расположенный в округе Вудфорд штата Кентукки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным агентства, огонь охватил два складских помещения. Впоследствии одно из них удалось потушить. Как уточняет Bloomberg, на горящем складе Jim Beam может находиться до 40 тысяч бочек бурбона.
Директор по чрезвычайным ситуациям округа Вудфорд заявил представителям прессы, что причины возгорания пока неизвестны.
Ранее сообщалось о мощном взрыве в пятиэтажном жилом доме в Вене. В результате ЧП ранения получили десять человек. Взрывную волну ощутили и на нескольких соседних улицах. В расположенных рядом зданиях выбило стекла. Как считают пожарные, причиной взрыва могла стать утечка газа.
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