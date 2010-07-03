Названа причина прошлогодних летних пожаров в Калифорнии

Причиной масштабных пожаров в июле прошлого года в Калифорнии стал осколок раскаленного металла или вылетевшая из-под молота искра. К такому выводу пришли специалисты управления лесного хозяйства и пожарной охраны (CAL FIRE) штата после тщательного расследования.
Как сообщает CNN, осколок металла приземлился "на восприимчивый к возгоранию слой почвы", когда рабочие забивали в землю металлический кол.
Число жертв природного пожара в американском округе Бьютт в прошлом году составило более 80 человек. Огонь уничтожил более 12 тысяч строений, включая свыше 10 тысяч жилых домов. Пожар признан самым смертоносным за 100 лет.
Среди тысяч людей, эвакуированных из-за пожаров в калифорнийском округе Вентура, оказались многие звезды шоу-бизнеса. В частности, свои дома в Малибу пришлось покинуть телеведущей и модели Ким Кардашьян, певицам Леди Гаге, Игги Азалии и Шер, режиссеру Гильермо дель Торо. Пожар уничтожил город Парадайс на севере Калифорнии.
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