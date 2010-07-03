Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:20

Названа причина прошлогодних летних пожаров в Калифорнии

происшествия за рубежом

10:20

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/PETER DASILVA/ EPA

Причиной масштабных пожаров в июле прошлого года в Калифорнии стал осколок раскаленного металла или вылетевшая из-под молота искра. К такому выводу пришли специалисты управления лесного хозяйства и пожарной охраны (CAL FIRE) штата после тщательного расследования.

Как сообщает CNN, осколок металла приземлился "на восприимчивый к возгоранию слой почвы", когда рабочие забивали в землю металлический кол.

Число жертв природного пожара в американском округе Бьютт в прошлом году составило более 80 человек. Огонь уничтожил более 12 тысяч строений, включая свыше 10 тысяч жилых домов. Пожар признан самым смертоносным за 100 лет.

Среди тысяч людей, эвакуированных из-за пожаров в калифорнийском округе Вентура, оказались многие звезды шоу-бизнеса. В частности, свои дома в Малибу пришлось покинуть телеведущей и модели Ким Кардашьян, певицам Леди Гаге, Игги Азалии и Шер, режиссеру Гильермо дель Торо. Пожар уничтожил город Парадайс на севере Калифорнии.

Читайте также

происшествия за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика