Один человек погиб и девять пострадали при пожаре в Хабаровском крае

Один человек погиб, еще девять пострадали при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, сообщает РИА Новости.
Всего пострадали десять человек, среди которых было пять детей, однако один из них погиб. Это девочка 11 лет. Четыре ребенка доставлены в Солнечную районную больницу – три девочки и один мальчик. У троих сильные ожоги, врачи борются за их жизнь. Еще пяти пострадавшим медицинская помощь была оказано амбулаторно.
Пожар вспыхнул накануне на территории палаточного городка на территории горнолыжного комплекса "Холдоми". Из 26 палаток сгорели 20. Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 28 человек и девять единиц техники.
На месте находились 189 детей. Состояние троих остается очень тяжелым. Ранее СМИ сообщали, что в больнице скончался еще один ребенок, однако власти региона эту информацию не подтвердили.
СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Сообщается, что работа комиссии, которая изучала базу отдыха, будет проверена. Разрешения на открытие лагеря никто не давал.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.