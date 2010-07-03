Один человек погиб и девять пострадали при пожаре в Хабаровском крае

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Один человек погиб, еще девять пострадали при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, сообщает РИА Новости.

Всего пострадали десять человек, среди которых было пять детей, однако один из них погиб. Это девочка 11 лет. Четыре ребенка доставлены в Солнечную районную больницу – три девочки и один мальчик. У троих сильные ожоги, врачи борются за их жизнь. Еще пяти пострадавшим медицинская помощь была оказано амбулаторно.

Пожар вспыхнул накануне на территории палаточного городка на территории горнолыжного комплекса "Холдоми". Из 26 палаток сгорели 20. Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 28 человек и девять единиц техники.

На месте находились 189 детей. Состояние троих остается очень тяжелым. Ранее СМИ сообщали, что в больнице скончался еще один ребенок, однако власти региона эту информацию не подтвердили.

СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Сообщается, что работа комиссии, которая изучала базу отдыха, будет проверена. Разрешения на открытие лагеря никто не давал.