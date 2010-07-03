Детей из сгоревшего лагеря под Хабаровском выписали из больниц

Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

В региональном Минздраве сообщили о выписке из больниц всех детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае. Об этом пишет РИА Новости.

Психологи краевой клинической психиатрической больницы, которые оказывали помощь пострадавшим детям, их родителям и вожатым, вернулись в Хабаровск. Специалисты участвовали во всех траурных мероприятиях, поддерживая родственников погибших.

Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Причиной ЧП могло стать упавшее на обогреватель полотенце. В лагере в момент возгорания находились 175 детей. Четыре ребенка погибли, еще девять человек пострадали.

По факту пожара были возбуждены два уголовных дела. Арестованы директор коммерческой организации, которой принадлежит детский оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим сервис"), Виталий Бурлаков и директор лагеря Максим Кузнецов. Также под стражу был взят ответственный за проверки сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев.

После ЧП лагерь было решено закрыть. Всех детей оттуда уже вывезли.