"Дерево лежало прямо на голове". Очевидцы – о ЧП с погибшим ребенком

В Москве упавшее дерево насмерть придавило ребенка

Очевидцы пытались спасти ребенка, на которого на детской площадке в Гольяновском проезде упало дерево. На место ЧП в течение пяти минут приехали бригады Центра экстренной медицинской и скорой помощи. Однако медики констатировали смерть ребенка на месте происшествия в результате травм, не совместимых с жизнью.

Телеканал Москва 24 пообщался с очевидцами инцидента.

"Я выбежала, у меня просто первый этаж, выскочила. Два парня, мама пытаются дерево поднять. Дерево прямо лежит на голове. Маленький ребенок лежит в песочнице. И четко по голове у него. Уже бесполезно что-либо делать. Дерево пытались снять, прибежали еще два парня, стащили это дерево. Подняли. Там уже... Близняшки они, года три", – рассказал один из очевидцев.

"Услышали, как кричит кто-то очень сильно. Саша быстрей побежал вниз, чтобы посмотреть, что случилось. Мы даже не знали, что случилось. Там уже картина с ребенком", – рассказал другой свидетель ЧП.

Врачи оказывают медицинскую и психологическую помощь матери погибшего мальчика. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 УК России ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"). Специалисты осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей. Результаты расследования поставлены на контроль столичной прокуратурой, рассказала РИА Новости официальный представитель ведомства Людмила Нефедова.

Соболезнования родным ребенка выразил Сергей Собянин. По словам мэра, в последние дни в столице наблюдаются критические погодные условия. Столичный градоначальник попросил горожан обращать особое внимание на предупреждения МЧС и городских служб.

Накануне сообщалось, что в результате непогоды в Москве к врачам обратились четыре человека, в том числе ребенок. Один из пострадавших уже выписан. Состояние госпитализированных медики оценивают как удовлетворительное. На Краснопресненской набережной сильный ветер обрушил на мужчину дорожный знак. Еще три человека пострадали в результате падения деревьев.

Ранее МЧС распространило предупреждение об усилении ветра. Его порывы сегодня могут достигать 17 метров в секунду. Жителей столицы просят быть осторожнее. По прогнозу, сильный ветер сохранится в столице как минимум до позднего вечера.

