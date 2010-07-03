Фото: ГУ МВД по Москве

Брошенного в московском ТЦ мальчика вернули матери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты.

"В среду мальчик выписан из больницы и передан медиками маме, его законному представителю, которая приехала, чтобы забрать сына домой. По полученным сведениям, женщина и ее сын являются жителями одного из регионов России", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сотрудники соцзащиты уже связались с органами опеки, чтобы они проконтролировали ситуацию с семьей и оказали необходимую поддержку матери и ребенку.

Вечером 26 мая женщина оставила шестилетнего ребенка в игровой комнате торгового центра на Лобненской улице. Спустя несколько часов администрация ТЦ связалась с матерью по телефону, но та отказалась забирать ребенка. Тогда сотрудники заведения вызвали полицию. Женщину задержали. МВД уже опубликовало видео ее допроса.

Похожая ситуация произошла 28 мая в одном из подмосковных хостелов. Неизвестная девушка с мальчиком и девочкой пришла в хостел в 3-м Покровском проезде. Она попросила администратора предоставить им спальное место. Затем она сказала, что забыла в машине паспорт и пошла якобы за документами. Детей девушка оставила в самом хостеле, обратно она не вернулась.

Малышей госпитализировали в инфекционное отделение Дзержинской городской больницы. У детей не было отклонений в развитии. По словам специалистов, у них диагностировали только небольшой кашель и насморк.

Возбуждено уголовное дело по статьям "оставление в опасности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".

