Пять человек погибли при пожаре в подмосковном Жуковском

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пяти человек при пожаре в частном доме в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Главного следственного управления по Московской области Ольгу Врадий.
Она уточнила, что в результате пожара в Жуковском 15 июля были обнаружены пять человек, трое из которых дети в возрасте 4, 10 и 13 лет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
В оперативном порядке на место ЧП прибыли и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Александр Иванов, а также криминалисты и следователи. Происходит осмотр место пожара, допрашиваются свидетели, устанавливаются причины возгорания.
Накануне сообщалось о возгорании склада в Наро-Фоминске. Площадь пожара в Володарском переулке составила 950 квадратных метров. В ликвидации ЧП участвовали 45 человек и 13 единиц техники.
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