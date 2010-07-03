Открытое горение в ангаре завода в Наро-Фоминске ликвидировано

Пожарные сбили открытый огонь в ангаре в Наро-Фоминске, передает ТАСС.

"В 22:17 – ликвидация открытого горения", – рассказали в МЧС РФ.

Площадь возгорания в Володарском переулке составила 950 квадратных метров. В 21:04 его локализовали. Пострадавших нет.

Угрозы распространения на соседние здания нет. В ликвидации ЧП участвовали 45 человек и 13 единиц техники.