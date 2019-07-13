Пожар произошел в шахте лифта в жилом доме на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Пожар произошел в шахте лифта в жилом доме на улице Борисовские пруды. Об этом сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на очевидцев. Дальнейшие подробности уточняются.

На этой неделе в столице случилось еще два пожара. Один из них – на участке газопровода в Мытищах. Из-за факельного горения огонь перешел на станцию высокого давления, административное здание и склад.

Второй – в здании РГАЛИ на Выборгской улице. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Во время тушения проводилась эвакуация.