Превышение ПДК вредных веществ в Замоскворечье не обнаружено

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичном районе Замоскворечье, где утром в субботу, 3 августа, произошел крупный пожар, превышений содержания загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Об этом говорится на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Проведен отбор проб воздуха в зоне возможного влияния пожара с целью исследования на содержание веществ, свойственных процессу горения. Превышений содержания загрязняющих веществ не обнаружено", – указано в сообщении.

На месте ЧП также работала мобильная лаборатории ГУ МЧС по Москве. Согласно исследованиям, уровень предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не превышает норму.

В здании горели деревянные перекрытия, утеплитель из пенопласта и полистирола.

Сообщение о пожаре в нежилом четырехэтажном здании на Дубининской улице поступило в 6:18. Сперва огонь полыхал на площади тысяча квадратных метров, затем его площадь увеличилась вдвое. Потушили огонь уже на площади в пять тысяч квадратных метров. В какой-то момент горящее здание начало рушиться.

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Были эвакуированы сотрудники расположенной рядом АЗС. Ее заливали пеной, чтобы охладить и не дать перекинуться на нее огню.

В результате ЧП пострадал спасатель МЧС. Сейчас он находится в больнице с легкими травмами.

Сгоревшее здание в Замоскворечье не является объектом культурного наследия.

