Пожар произошел в здании старой постройки в центре Москвы

Возгорание произошло в здании старой постройки в Замоскворечье, передает телеканал Москва 24.

Пожар зафиксировали на улице Дубининская, дом 41, строение 4. Отмечается, что на место прибыли 15 пожарных расчетов и 30 человек личного состава.

Установлено, что дым идет из под кровли в выселенном четырехэтажном здании. Площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Информации о пострадавших не поступало.

Жуков проезд в районе ЧП перекрыт. Пожарные просят водителей выбирать пути объезда до полной ликвидации огня.

Ранее сообщалось, что посетители и персонал столичной поликлиники на улице Рудневка эвакуировали из-за короткого замыкания.

