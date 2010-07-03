Пожар произошел в здании старой постройки в центре Москвы

Возгорание произошло в здании старой постройки в Замоскворечье, передает телеканал Москва 24.
Пожар зафиксировали на улице Дубининская, дом 41, строение 4. Отмечается, что на место прибыли 15 пожарных расчетов и 30 человек личного состава.
Установлено, что дым идет из под кровли в выселенном четырехэтажном здании. Площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Информации о пострадавших не поступало.
Жуков проезд в районе ЧП перекрыт. Пожарные просят водителей выбирать пути объезда до полной ликвидации огня.
Ранее сообщалось, что посетители и персонал столичной поликлиники на улице Рудневка эвакуировали из-за короткого замыкания.
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